Зеленский хочет, чтобы США разрешили Украине бить по России их дальнобойным оружием

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский хочет, чтобы американские союзники разрешили Украине наносить удары по территории России дальнобойным оружием. Об этом он заявил в интервью The Guardian.

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По словам Зеленского, Украине необходимо иметь возможность поражать цели внутри страны-агрессора с использованием не просто западного оружия, а дальнобойного. Это та красная линия, которую США отказались переступать, предоставляя Киеву разрешение на удары американским оружием по РФ, напоминает The Guardian.

Президент считает, что Вашингтон "должен больше верить" в Украину. Он подчеркнул, что без согласия США остальные союзники, например, Великобритания, так же не позволят использовать дальнобойное оружие против России.

"Поверьте нам, мы должны ответить. Они [россияне] не понимают ничего, кроме силы. Мы не первая и не последняя цель <...> Это алогично – иметь западное оружие и просто смотреть на террористов, которые убивают нас со стороны России", – заявил Зеленский.

3 мая 2024 года глава МИД Британии Кэмерон заявил, что Британия предоставила ВСУ разрешение использовать оружие государства для осуществления ударов по РФ. Тогда же он сообщил, что Лондон будет предоставлять Украине 3,5 млрд евро ежегодной военной помощи. 29 мая в Кабмине сообщили LIGA.net , что Украина использовала британские ракеты Storm Shadow для поражения военных объектов в Крыму.

, что Украина использовала британские ракеты Storm Shadow для поражения военных объектов в Крыму. 31 мая госсекретарь США Блинкен заявил, что президент Байден разрешил Украине использовать американское оружие для ударов по РФ. The Wall Street Journal написал, что на ракеты ATACMS запрет сохраняется до сих пор.

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