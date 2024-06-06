Франция передаст Украине истребители Mirage 2000 и обучит пилотов – Макрон
Франция передаст Украине несколько истребителей Mirage 2000-5 и возьмет на себя обучение украинских пилотов. Об этом президент страны Эммануэль Макрон заявил в Нормандии, передает Le Figaro.
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"Франция помогает украинцам противостоять, но мы не хотим эскалации", – сказал он.
По словам французского лидера, 7 июня во время встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским Франция начнет с Украиной новое сотрудничество. Речь идет о поставках Украине истребителей.
Для подготовки управления Mirage 2000-5 Франция организует шестимесячные курсы подготовки пилотов, начиная с этого лета, уточнил Макрон. Кроме того, Париж поможет с обучением украинской бригады численностью 4500 военных.
- 2 марта 2023 в Минобороны Франции заявили, что продолжаются переговоры о возможности поставки Украине истребителей Mirage, а курсы для украинских летчиков якобы предполагается организовать в Польше.
- 22 марта французские журналисты издания Le Figaro писали, что украинские летчики якобы проходят ускоренную подготовку на французских истребителях-бомбардировщиках Mirage 2000 во Франции.
- Впоследствии оборонное ведомство Франции уточнило, что ВСУ проходят обучение во Франции, но не пилотированию Mirage 2000, а противовоздушной обороне и выживанию.
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