Повітряні сили – про французькі літаки Mirage 2000: Дуже сучасні, але F-16 є пріоритетом

Ілля Євлаш заявив, що французький винищувач може виконувати будь-які бойові задачі. Це можуть бути повітряні й наземні удари

Mirage 2000-5 (Фото: ЕРА/RITCHIE B. TONGO)

Винищувачі Mirage 2000-5, передання яких Україні напередодні анонсував президент Франції Емманюель Макрон, є "дуже сучасними", але пріоритет для України – це F-16. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник Повітряних сил Збройних Сил України Ілля Євлаш.

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"Звичайно, як і всі сучасні літаки, він може ефективно виконувати поставлені бойові задачі. Це можуть бути й повітряні, і наземні удари. Але все одно F-16 для нас є пріоритетом на сьогодні <...> Загалом ми не виключаємо постачання в майбутньому й інших літаків і систем", – заявив він.

У цьому контексті Євлаш зауважив, що зараз українські військові працюють "безпосередньо з тими силами та засобами, які у них є".

"Звичайно, що ми чекаємо на F-16. Це наш основний літак, який уже незабаром має прибути до України. Ми чекаємо, звичайно, і на ракети до нього, оскільки цей літак зараз є основним, і зможе ефективно виконувати поставлені бойові завдання", – висловився речник ПС.

2 березня 2023 року у Міноборони Франції заявили, що тривають переговори про можливість постачання Україні винищувачів Mirage, а курси для українських льотчиків нібито передбачається організувати у Польщі.

22 березня французькі журналісти видання Le Figaro писали, що українські льотчики нібито проходять прискорену підготовку на французьких винищувачах-бомбардувальниках Mirage 2000 у Франції.

Згодом оборонне відомство Франції уточнило, що ЗСУ проходять навчання у Франції, але не пілотуванню Mirage 2000, а протиповітряній обороні та виживанню.

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