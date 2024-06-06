Макрон подтвердил, что Украина может бить по РФ французским оружием. Но не по гражданским

Президент Франции заявил, что Париж никогда не хотел эскалации, но "это не Франция напала на Украину"

Эммануэль Макрон (Фото: ЕРА/Hannibal Hansche)

Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил, что Париж разрешил Украине наносить удары по территории России французским оружием. В комментариях национальным телеканалам TF1 и BFM TV он заявил, что единственная "красная линия" – гражданские россияне.

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По просьбе уточнить свои предварительные заявления о возможности нанесения Украиной ударов по российским целям, лидер Франции сказал: "Мы поддерживаем украинцев. Мы разрешаем Украине наносить удары по целям, из которых были выпущены ракеты. Мы запрещаем бить по гражданским нашим оружием".

Макрон добавил, что "предел устанавливается тем, что делают россияне". В то же время, он заверил, что Франция никогда не хотела и не хочет эскалации, но это "не она напала на Украину".

"С первого дня россияне угрожали нам. Главное, что мы не должны. Но мы настроены так, что можем справиться с любым риском. Мы готовы к этому", – высказался политик.

28 мая 2024 года Макрон заявил, что Париж должен позволить Киеву "нейтрализовать военные базы, с которых россияне запускают ракеты по Украине". Он уточнил, что французское оружие должно поражать только военные объекты российских захватчиков, гражданские – ни в коем случае.

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