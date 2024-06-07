Париж рассказал, какое оружие передал Украине с начала года. Там обещанные авиабомбы AASM
Министерство обороны Франции опубликовало отчет о предоставленной с начала 2024 года военной помощи Украине. Силы обороны, в частности, получили от французских союзников авиабомбы AASM.
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За четыре месяца Франция поставила Украине военного оборудования на общую сумму 420 млн евро, к которым было добавлено 900 млн евро, уплаченных в Европейский фонд мира.
В перечне военной помощи указаны авиабомбы: 3 бомбы Mk81 и управляемые бомбы AASM, количество которых не разглашается.
Министр обороны Франции Себастьян Лекорню в январе обещал, что его ведомство будет осуществлять поставки этих бомб в украинскую армию. Тогда он заявил, что Париж, начиная с первого месяца 2024 года, начнет передавать Украине по 50 AASM в месяц.
Кроме того, с начала года Франция передала Украине более 100 000 пайков, 1526 приборов ночного видения, 15 противотанковых систем Milan, 34 бронированные и медицинские автотранспортные средства, 5 грузовиков TRM 10 000, 19 катеров Zodiac Futura, 60 разведовательных БпЛА, топливо, боеприпасы.
- 6 июня 2024 года президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что Париж передает Украине несколько истребителей Mirage 2000-5 и берет на себя обучение украинских пилотов.
- Также он подтвердил, что Украина может бить по РФ французским оружием, если только это не касается гражданских россиян.
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