Франция будет поставлять ВСУ по 50 авиабомб AASM каждый месяц – министр обороны страны
Министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил в интервью Le Parisien, что его страна начнет поставлять Вооруженным Силам Украины по 50 авиабомб AASM в месяц, начиная с января.
По его словам, эти авиабомбы будут адаптированы под истребители советского производства.
"Очень важный момент – мы начнем поставлять авиабомбы AASM. Нам удалось адаптировать их под советские самолеты "МиГ" и "Сухой" <...> Мы будем поставлять по 50 бомб в месяц в течение всего 2024 года, начиная с января", – сказал глава французского оборонного ведомства.
Кроме того, с февраля Париж начнет поставлять Киеву по 3000 артиллерийских снарядов в месяц, а не 2000, как было раньше.
Что касается поставок дополнительных ракет SCALP, о которых ранее объявил президент Франции Эмманюэль Макрон, Лекорню отказался объявлять даты "из соображений безопасности".
- 16 января 2024 года Макрон анонсировал визит в Киев, подписание соглашения о гарантиях безопасности, а также предоставление Украине еще 40 дальнобойных ракет SCALP и другой военной помощи.
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