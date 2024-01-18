Франция будет поставлять ВСУ по 50 авиабомб AASM каждый месяц – министр обороны страны

Себастьян Лекорню заявил, что авиабомбы будут адаптированы под истребители советского производства

Авиабомба AASM (Фото: Defence Express)

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил в интервью Le Parisien, что его страна начнет поставлять Вооруженным Силам Украины по 50 авиабомб AASM в месяц, начиная с января.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, эти авиабомбы будут адаптированы под истребители советского производства.

"Очень важный момент – мы начнем поставлять авиабомбы AASM. Нам удалось адаптировать их под советские самолеты "МиГ" и "Сухой" <...> Мы будем поставлять по 50 бомб в месяц в течение всего 2024 года, начиная с января", – сказал глава французского оборонного ведомства.

Кроме того, с февраля Париж начнет поставлять Киеву по 3000 артиллерийских снарядов в месяц, а не 2000, как было раньше.

Что касается поставок дополнительных ракет SCALP, о которых ранее объявил президент Франции Эмманюэль Макрон, Лекорню отказался объявлять даты "из соображений безопасности".

СПРАВКА AASM Hammer – это авиабомба, которая имеет комплект крыльев, что увеличивает дальность полета и улучшает точность. Существует несколько вариантов таких бомб на базе 250-килгорамовой авиабомбы Mk 82 или 1-тонной BLU 109 или Mk 8. Заявленная дальность бомбо-ракет составляет более 70 км, но это зависит от высоты пуска. AASM Hammer – это авиабомба, которая имеет комплект крыльев, что увеличивает дальность полета и улучшает точность. Существует несколько вариантов таких бомб на базе 250-килгорамовой авиабомбы Mk 82 или 1-тонной BLU 109 или Mk 8. Заявленная дальность бомбо-ракет составляет более 70 км, но это зависит от высоты пуска.

16 января 2024 года Макрон анонсировал визит в Киев, подписание соглашения о гарантиях безопасности, а также предоставление Украине еще 40 дальнобойных ракет SCALP и другой военной помощи.

Читайте также: Франция изготовит для Украины 78 САУ Caesar. Киев уже закупил шесть – Минобороны страны