Франція виготовить для України 78 САУ Caesar. Київ вже закупив шість – Міноборони країни
Франція виготовить 78 самохідних артилерійських установок Caesar для потреб української армії. Про це в інтерв'ю Le Parisien заявив очільник Міноборони країни Себастьян Лекорню.
САУ Caesar має калібр 155 мм і здатна вести вогонь на відстань до 42 км. При цьому робить близько шести пострілів за хвилину.
Безконтактні детонатори для САУ Caesar дають можливість підривати снаряди в повітрі, до безпосереднього контакту з ціллю або якою-небудь поверхнею. Артустановка може рухатися зі швидкістю 80 км/год по дорозі та 50 км/год бездоріжжям.
"Тоді як західна військова допомога вичерпується, Франція впроваджує в себе режим воєнної економіки", – заявив французький міністр оборони, зазначивши, що Україна сама готова вкласти частину своїх ресурсів в озброєння.
Лекорню додав, що Україна "щойно придбала шість установок за власні кошти, щоб розпочати ініціативу".
30 листопада 2023 року до Києва приїхав французький генерал з озброєнь Жан-Франсуа Док, який зустрівся із заступником міністра Дмитром Клименковим та Іваном Гаврилюком. Док заявив, що розуміє українські потреби та збільшить постачання боєприпасів наступного року.
- 22 квітня 2022 року Франція вирішила надати Україні 12 САУ Caesar калібром 155-мм.
- 19 січня 2023 року данський уряд та парламент ухвалили рішення передати Україні 19 САУ Caesar. 20 квітня перші артилерійські установки було перекинуто до України.
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