Франція виготовить для України 78 САУ Caesar. Київ вже закупив шість – Міноборони країни

Сау Caesar (Фото: Валерій Залужний)

Франція виготовить 78 самохідних артилерійських установок Caesar для потреб української армії. Про це в інтерв'ю Le Parisien заявив очільник Міноборони країни Себастьян Лекорню.

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САУ Caesar має калібр 155 мм і здатна вести вогонь на відстань до 42 км. При цьому робить близько шести пострілів за хвилину.

Безконтактні детонатори для САУ Caesar дають можливість підривати снаряди в повітрі, до безпосереднього контакту з ціллю або якою-небудь поверхнею. Артустановка може рухатися зі швидкістю 80 км/год по дорозі та 50 км/год бездоріжжям.

"Тоді як західна військова допомога вичерпується, Франція впроваджує в себе режим воєнної економіки", – заявив французький міністр оборони, зазначивши, що Україна сама готова вкласти частину своїх ресурсів в озброєння.

Лекорню додав, що Україна "щойно придбала шість установок за власні кошти, щоб розпочати ініціативу".

30 листопада 2023 року до Києва приїхав французький генерал з озброєнь Жан-Франсуа Док, який зустрівся із заступником міністра Дмитром Клименковим та Іваном Гаврилюком. Док заявив, що розуміє українські потреби та збільшить постачання боєприпасів наступного року.

22 квітня 2022 року Франція вирішила надати Україні 12 САУ Caesar калібром 155-мм.

19 січня 2023 року данський уряд та парламент ухвалили рішення передати Україні 19 САУ Caesar. 20 квітня перші артилерійські установки було перекинуто до України.

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