Франция изготовит для Украины 78 САУ Caesar. Киев уже закупил шесть – Минобороны страны

Сау Caesar (Фото: Валерий Залужный)

Франция изготовит 78 самоходных артиллерийских установок Caesar для нужд украинской армии. Об этом в интервью Le Parisien заявил глава Минобороны страны Себастьян Лекорню.

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САУ Caesar имеет калибр 155 мм и способен вести огонь на расстояние до 42 км. При этом производит около шести выстрелов в минуту.

Бесконтактные детонаторы для САУ Caesar позволяют взрывать снаряды в воздухе, до непосредственного контакта с целью или какой-либо поверхностью. Артустановка может двигаться со скоростью 80 км/ч по дороге и 50 км/ч по бездорожью.

"В то время как западная военная помощь иссякает, Франция внедряет у себя режим военной экономики", – заявил французский министр обороны, отметив, что Украина сама готова вложить часть своих ресурсов в вооружение.

Лекорню добавил, что Украина "только что приобрела шесть установок за собственные средства, чтобы начать инициативу".

30 ноября 2023 в Киев приехал французский генерал по вооружениям Жан-Франсуа Док, который встретился с заместителем министра Дмитрием Клименковым и Иваном Гаврилюком. Док заявил, что понимает украинские потребности и увеличит поставки боеприпасов в следующем году.

22 апреля 2022 года Франция решила предоставить Украине 12 САУ Caesar калибром 155-мм.

19 января 2023 датское правительство и парламент приняли решение передать Украине 19 САУ Caesar. 20 апреля первые артиллерийские установки были переброшены в Украину.

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