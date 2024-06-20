Російська воєнна пропаганда стверджує, що вперше вдарили по Липцях Харківської області надважкою бомбою ФАБ-3000. Речник оперативно-стратегічного угрупування військ "Хортиця" підтвердив LIGA.net, що ворог дійсно використав бомбу для удару по лікарні у Липцях, але її тип наразі невідомий.

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Telegram-канали росіян опублікували відео скидання, як стверджується, ФАБ-3000 по Липцях. За словами загарбників, це "перше в історії людства бойове застосування бомби такого калібру з УМПК".

Волошин заявив, що ворог завдав авіаційного удару по лікарні у Липцях, однак тип бомби поки невідомий. Він додав, що Росія продовжує обстрілювати Україну різним озброєнням.

"Російський агресор зі своєї території продовжує бомбардувати Харківщину. З напрямку Бєлгорода ворог завдав двох ударів з використанням чотирьох КАБів по Липцях і Нескучному та скинув дві авіабомби на Вовчанськ", – сказав речник ОСУВ "Хортиця".

У Повітряних силах інформацію щодо ймовірного застосування ворогом ФАБ-3000 не коментують.

У березні російське Міноборони повідомило, що в Нижньогородській області з початку року масово виготовляють тритонні авіаційні бомби ФАБ-3000.

На початку червня Волошин заявив, що на Харківському напрямку російські окупаційні війська відпрацьовують нову тактику: завдають артилерійських ударів по позиціях українських військових та обстрілюють керованими авіаційними бомбами ФАБ-500.

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