Россияне ударили авиабомбами по Циркунам под Харьковом, есть пострадавшие

Российский самолет Су-24 (Иллюстративное фото: ресурс окупантов)

Российские захватчики нанесли удар управляемыми авиабомбами по Циркунам Харьковской области, есть пострадавшие и повреждения. Об этом сообщил глава обладминистрации Олег Синегубов.

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16:54. Чиновник написал об ударе по Циркунам, на тот момент было трое раненых и повреждение гражданской инфраструктуры.

17:02. Число пострадавших увеличилось до шести. По меньшей мере, оккупанты били тремя КАБами – есть возгорание частного дома и хозяйственного сооружения, еще два попадания пришлись по территории гражданского предприятия. На месте работают профильные службы, сообщил глава ОВА.

17:32. "На эту минуту восемь пострадавших. Есть возгорание в двух домах и хозяйственных сооружениях. Повреждены еще 10 домов", – написал Синегубов.

Днем 26 июня россияне ударили по Харькову и нанесли авиаудар по Дергачам.

27 июня российские захватчики впервые нанесли удар по Харькову авиабомбой ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК).

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