27 июня российские захватчики впервые нанесли удар по Харькову авиабомбой ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). Об этом сообщил руководитель Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков.

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Оккупанты ударили авиабомбой по Киевскому району города около 16:00, предварительно, удары велись из населенного пункта Майской Белгородской области РФ.

Расстояние от Майского до Киевского района Харькова – около 50 км:

Карта: Deepstate

Из-за атаки повреждены три частных дома, помещения высшего учебного заведения и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, сообщила прокуратура.

Из-за атаки повреждены три частных дома, помещения высшего учебного заведения и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, сообщила прокуратура.

Одна из бомб попала в стену частного жилого дома и не сдетонировала, специалисты ГСЧС извлекли взрывное устройство и извлекают из двора неразорванный снаряд, написало ведомство.

В доме на момент попадания находился 10-летний мальчик – он не пострадал, отмечают правоохранители.

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Специалисты установили, что это первый удар по Харькову с использованием авиабомбы ФАБ-500 по УМПК.

Это бомбы общим весом 500 кг с фугасной боеголовкой. Боевая часть авиабомбы составляет, по разным данным, 200-300 кг. Универсальный модуль увеличивает дальность применения авиабомбы в десятки километров.

В 2022 году оккупанты уже били по Харькову ФАБ-500, но без универсального модуля.

На месте удара работают прокуроры и следователи полиции, начато производство по военному преступлению. Максимальное наказание – до двенадцати лет тюрьмы.

Днем 27 июня россияне нанесли удар по жилой застройке Харькова.

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