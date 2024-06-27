27 червня російські загарбники вперше здійснили удар по Харкову авіабомбою ФАБ-500 з універсальним модулем планерування та корекції (УМПК). Про це повідомив керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков.

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Окупанти вдарили авіабомбою по Київському району міста близько 16:00, попередньо, удари велися з населеного пункту Майський Бєлгородської області РФ.

Відстань від Майського до Київського району Харкова – близько 50 км:

Мапа: Deepstate

Через атаку пошкоджено три приватні будинки, приміщення вищого навчального закладу та Державної служби з надзвичайних ситуацій, повідомила прокуратура.

Одна з бомб влучила у стіну приватного житлового будинку і не здетонувала, фахівці ДСНС вилучили підривний пристрій та витягають з подвір'я нерозірваний снаряд, написало відомство.

У будинку на момент влучання перебував 10-річний хлопчик — він не постраждав, зазначають правоохоронці.

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Фахівці встановили, що це перший удар по Харкову з використанням авіабомби ФАБ-500 з УМПК.

Це бомби загальною вагою 500 кг з фугасною боєголовкою. Бойова частина авіабомби становить, за різними даними, 200-300 кг. Універсальний модуль збільшує дальність застосування авіабомби на десятки кілометрів.

У 2022 році окупанти вже били по Харкову ФАБ-500, але без універсального модуля.

На місці удару працюють прокурори та слідчі поліції, розпочато провадження щодо воєнного злочину. Максимальне покарання – до 12 років тюрми.

Вдень 27 червня росіяни завдали удару по житловій забудові Харкова.

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