Росія вдарила по Харкову: влучила у приватні будинки та гуртожиток

Обстріл Харкова (Ілюстративне фото: ЕРА/SERGEY KOZLOV)

Вдень 27 червня російські окупаційні війська завдали удару по Харкову, влучивши у район житлової забудови. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

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Вибухи у Київському районі Харкова пролунали о 15:50, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Спочатку Терехов заявив, що удар прийшовся по одному з корпусів вищого навчального закладу, втім, за кілька хвилин випустив уточнену інформацію: постраждав не корпус навчального закладу, а район житлової забудови.

"Потрапляння у приватні житлові будинки. Деякі з них зруйновані. Попередньо постраждав і гуртожиток одного з наших вишів. Інформації щодо загиблих та постраждалих не надходило", – написав він.

Удень 23 червня 2024 року Росія вчергове вгатила по Харкову авіабомбами: один з ударів прийшовся по приватному сектору міста. Четверо людей отримали поранення, одна людина загинула.

25 червня російська армія вдарила керованою авіабомбою по цивільній інфраструктурі Харкова.

26 червня окупанти вдарили по Харкову та Дергачах.

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