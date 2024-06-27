Росія вдарила по Харкову: влучила у приватні будинки та гуртожиток
Вдень 27 червня російські окупаційні війська завдали удару по Харкову, влучивши у район житлової забудови. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.
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Вибухи у Київському районі Харкова пролунали о 15:50, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
Спочатку Терехов заявив, що удар прийшовся по одному з корпусів вищого навчального закладу, втім, за кілька хвилин випустив уточнену інформацію: постраждав не корпус навчального закладу, а район житлової забудови.
"Потрапляння у приватні житлові будинки. Деякі з них зруйновані. Попередньо постраждав і гуртожиток одного з наших вишів. Інформації щодо загиблих та постраждалих не надходило", – написав він.
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