Россия ударила по Харькову: попала в частные дома и общежитие

Взрывы в Киевском районе Харькова раздались в 15:50. Предварительно, без пострадавших

Обстрел Харькова (Иллюстративное фото: ЕРА/SERGEY KOZLOV)

Днем 27 июня российские оккупационные войска нанесли удар по Харькову, попав в район жилой застройки. Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.

Смотрите нас на YouTube: объясняем сложные вещи простыми словами

Взрывы в Киевском районе Харькова раздались в 15:50, сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Сначала Терехов заявил, что удар пришелся по одному из корпусов вуза, впрочем, через несколько минут выпустил уточненную информацию: пострадал не корпус учебного заведения, а район жилой застройки.

"Попадание в частные жилые дома. Некоторые из них разрушены. Предварительно пострадало и общежитие одного из наших вузов. Информация о погибших и пострадавших не поступала", – написал он.

Днем 23 июня 2024 года Россия в очередной раз ударила по Харькову авиабомбами: один из ударов пришелся по частному сектору города. Четверо человек получили ранения, один человек погиб.

25 июня российская армия ударила управляемой авиабомбой по гражданской инфраструктуре Харькова.

26 июня оккупанты ударили по Харькову и Дергачам.

Читайте также: "Где есть свет – туда прилетает". Как живет приграничье Харьковской области, которое отбивают у врага