Россия ударила по Харькову: попала в частные дома и общежитие
Днем 27 июня российские оккупационные войска нанесли удар по Харькову, попав в район жилой застройки. Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.
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Взрывы в Киевском районе Харькова раздались в 15:50, сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
Сначала Терехов заявил, что удар пришелся по одному из корпусов вуза, впрочем, через несколько минут выпустил уточненную информацию: пострадал не корпус учебного заведения, а район жилой застройки.
"Попадание в частные жилые дома. Некоторые из них разрушены. Предварительно пострадало и общежитие одного из наших вузов. Информация о погибших и пострадавших не поступала", – написал он.
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