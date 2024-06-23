Россия ударила авиабомбами по Харькову: половина города без света, есть погибший

Россия ударила авиабомбами по Харькову: половина города без света, есть погибшийдополнено
Днем 23 июня Россия в очередной раз ударила по Харькову авиабомбами. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.
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В 15:02 Терехов сообщил, что в Харькове раздаются взрывы – город под обстрелом КАБов.
Позже стало известно, что один из ударов пришелся по частному сектору города. Четверо человек получили ранения, один человек погиб.
ДОПОЛНЕНО В 16:25. В результате вражеского авиационного удара по гражданским объектам Шевченковского и Холодногорского районов Харькова травмированы 10 человек, сообщил глава ОВА Олег Синегубов.
Среди пострадавших – двое подростков 15 и 16 лет. Двое пострадавших в тяжелом состоянии. Один человек получил травмы средней степени.
Попадания зафиксированы по частному сектору и детскому учебному заведению.
Без света сейчас половина потребителей Харькова. Специалисты уже работают над возвратом электроэнергии, заверил Синегубов.
- 22 июня Россия сбросила на Харьков в общей сложности четыре авиабомбы. Три из них упали на территории предприятия в Холодногорском районе, одна попала в жилой дом в Основянском районе. Удары были нанесены из района города Строитель Белгородской области (80 км от Харькова).
- Погибли два человека, 53 пострадали, из них трое – дети.
- Спасатели решили контролируемо демонтировать верхние этажи дома в Харькове, возле которого упала российская авиабомба.
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