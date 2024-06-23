Россия ударила авиабомбами по Харькову: половина города без света, есть погибший

23 июня Россия снова сбросила КАБы на Харьков

Харьков (Фото: сайт горсовета)

Днем 23 июня Россия в очередной раз ударила по Харькову авиабомбами. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

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В 15:02 Терехов сообщил, что в Харькове раздаются взрывы – город под обстрелом КАБов.

Позже стало известно, что один из ударов пришелся по частному сектору города. Четверо человек получили ранения, один человек погиб.

ДОПОЛНЕНО В 16:25. В результате вражеского авиационного удара по гражданским объектам Шевченковского и Холодногорского районов Харькова травмированы 10 человек, сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

Среди пострадавших – двое подростков 15 и 16 лет. Двое пострадавших в тяжелом состоянии. Один человек получил травмы средней степени.

Попадания зафиксированы по частному сектору и детскому учебному заведению.

Без света сейчас половина потребителей Харькова. Специалисты уже работают над возвратом электроэнергии, заверил Синегубов.

22 июня Россия сбросила на Харьков в общей сложности четыре авиабомбы. Три из них упали на территории предприятия в Холодногорском районе, одна попала в жилой дом в Основянском районе. Удары были нанесены из района города Строитель Белгородской области (80 км от Харькова).

Погибли два человека, 53 пострадали, из них трое – дети.

Спасатели решили контролируемо демонтировать верхние этажи дома в Харькове, возле которого упала российская авиабомба.

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