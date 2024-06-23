Появилось видео первых минут после сброса российской авиабомбы на Харьков 22 июня
Появилось видео первых минут вражеского обстрела центральной части Харькова 22 июня. Снятые на бодикамы правоохранителей кадры опубликовал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.
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На видео патрульные прибывают на место удара и помогают оказать первую помощь пострадавшим от очередной атаки.
- 22 июня Россия сбросила на Харьков в общей сложности четыре авиабомбы. Три из них упали на территории предприятия в Холодногорском районе, одна попала в жилой дом в Основянском районе. По предварительным данным, удары были нанесены из района города Строитель Белгородской области (80 км от Харькова).
- Спасатели решили контролируемо демонтировать верхние этажи дома в Харькове, возле которого упала российская авиабомба.
- Погибли два человека, 53 пострадали, из них трое – дети.
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