Появилось видео первых минут вражеского обстрела центральной части Харькова 22 июня. Снятые на бодикамы правоохранителей кадры опубликовал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

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На видео патрульные прибывают на место удара и помогают оказать первую помощь пострадавшим от очередной атаки.

22 июня Россия сбросила на Харьков в общей сложности четыре авиабомбы. Три из них упали на территории предприятия в Холодногорском районе, одна попала в жилой дом в Основянском районе. По предварительным данным, удары были нанесены из района города Строитель Белгородской области (80 км от Харькова).

Спасатели решили контролируемо демонтировать верхние этажи дома в Харькове, возле которого упала российская авиабомба.

Погибли два человека, 53 пострадали, из них трое – дети.

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