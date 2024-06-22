В Харькове пришлось демонтировать верхние этажи поврежденного бомбой дома – видео
Спасатели решили контролируемо демонтировать верхние этажи дома в Харькове, возле которого 22 июня упала российская авиабомба. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.
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В результате падения бомбы в доме была разрушена опорная стена с первого по третий этаж, рассказал начальник аварийно-спасательной части ГСЧС Сергей Рашевский.
"Разрушен частично фасад жилого здания. Фасад является несущей стеной. Возникла ситуация, когда часть четвертого и пятого этажа находятся в аварийном состоянии. В любой момент может быть их разрушение. Поэтому вместе с экспертами сделан вывод, что нужно демонтировать часть четвертого и пятого этажей во избежание бесконтрольного разрушения здания", — пояснил он.
Для демонтажа был использован эвакуатор для тяжелой техники, оборудованный двумя гидравлическими лебедками по 25 тонн каждая.
- В целом Россия сбросила на Харьков четыре авиабомба 22 июня. Три из них упали на территории предприятия в Холодногорском районе, одна попала в жилой дом в Основьянском районе.
- По предварительным данным, удары были нанесены из района города Строитель Белгородской области (80 км от Харькова).
- В результате бомбардировки погибли три человека, более 50 получили ранения.