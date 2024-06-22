Рятувальники вирішили контрольовано демонтувати верхні поверхи будинку в Харкові, біля якого 22 червня впала російська авіабомба. Про це повідомила пресслужба ДСНС.

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Внаслідок падіння бомби у будинку була зруйнована опорна стіна з першого по третій поверх, розказав начальник аварійно-рятувальної частини ДСНС Сергій Рашевський

"Зруйновано частково фасад житлової будівлі. Фасад є несучою стіною. Виникла ситуація, коли частина четвертого і п'ятого поверху знаходяться в аварійному стані. В будь-який момент може бути їхня руйнація. Тому разом з експертами зроблено висновок, що потрібно демонтувати частину четвертого і п'ятого поверхів, щоб уникнути безконтрольної руйнації будівлі", – пояснив він.

Для демонтажу використали евакуатор для важкої техніки, обладнаний двома гідравлічними лебідками по 25 тонн кожна.