Момент удара авиабомбы по Харькову попал на видеорегистратор автомобиля, остановившегося на перекрестке рядом с пострадавшим домом. Его опубликовали в харьковских пабликах.

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Всего Россия сбросила на Харьков четыре авиабомба 22 июня. Три из них упали на территории предприятия в Холодногорском районе, одна попала в жилой дом в Основянском районе.

По предварительным данным, удары были нанесены из района города Строитель Белгородской области (80 км от Харькова).

В результате бомбардировки погибли три человека, получили ранения 38.

Вот как выглядело место происшествия после падения бомбы: