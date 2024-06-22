Момент падения бомбы в Харькове попал на видео
Момент удара авиабомбы по Харькову попал на видеорегистратор автомобиля, остановившегося на перекрестке рядом с пострадавшим домом. Его опубликовали в харьковских пабликах.
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Всего Россия сбросила на Харьков четыре авиабомба 22 июня. Три из них упали на территории предприятия в Холодногорском районе, одна попала в жилой дом в Основянском районе.
По предварительным данным, удары были нанесены из района города Строитель Белгородской области (80 км от Харькова).
В результате бомбардировки погибли три человека, получили ранения 38.
Вот как выглядело место происшествия после падения бомбы:
- Президент Владимир Зеленский призвал партнеров Украины принять "сильные решения", чтобы наконец-то дать Украине возможность защититься от российских авиабомб.