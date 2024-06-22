Момент удару авіабомби по Харкову потрапив на відеореєстратор автомобіля, який зупинився на перехресті поруч з постраждалим будинком. Його опублікували у харківських пабліках.

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Загалом Росія скинула на Харків чотири авіабомби 22 червня. Три з них упали на території підприємства у Холодногірському районі, одна влучила у житловий будинок в Основʼянському районі.

За попередніми даними, удари були завдані з району міста Строїтель Бєлгородської області (80 км від Харкова).

Внаслідок бомбардування загинули троє людей, 38 отримали поранення.

Ось так виглядало місце події після падіння бомби: