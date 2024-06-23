З’явилося відео перших хвилин ворожого обстрілу центральної частини Харкова 22 червня. Зняті на бодіками правоохоронців кадри опублікував перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

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На відео патрульні прибувають на місце удару та допомагають надати першу допомогу постраждалим від чергової російської атаки.

22 червня Росія скинула на Харків загалом чотири авіабомби. Три з них упали на території підприємства у Холодногірському районі, одна влучила у житловий будинок в Основʼянському районі. За попередніми даними, удари були завдані з району міста Строїтель Бєлгородської області (80 км від Харкова).

Рятувальники вирішили контрольовано демонтувати верхні поверхи будинку в Харкові, біля якого впала російська авіабомба.

Загинули дві людини, 53 постраждало, з них троє – діти.

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