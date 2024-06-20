Перші F-16, ймовірно, прибудуть влітку. Очікується, що вони будуть захищати Харків – The Guardian

F-16. Ілюстративне зображення (Фото: EPA)

Перші винищувачі F-16 які, ймовірно, прибудуть в Україну влітку, будуть захищати Харків від російських ударів. Про це повідомило видання The Guardian із посиланням на слова командувача військово-повітряними силами Нідерландів генерал Арнуд Столманн та співрозмовників, які ознайомлені із цим питанням.

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"Приблизно цього літа все вибудовується", – сказав Столманн.

Він зазначив, що у Нідерландах розпочалася програма навчання українських інструкторів технічному обслуговуванню літаків. Також він наголосив, що важливо навчити не лише льотчиків, але й інженерів, які будуть у подальшому обслуговувати літаки.

Протягом останніх тижнів Росія широко використовувала керовані авіабомби проти Харкова. Співрозмовники зазначили, що очікується, що F-16 захищатимуть місто від цієї зброї.

Нідерланди й Данія дозволили Україні використовувати F-16 проти російських літаків, навіть якщо вони знаходяться у повітряному просторі РФ.

6 травня міністерка оборони Нідерландів повідомила, що країна планує розпочати відправлення винищувачів F-16 до України восени, слідом за Данією, яка поставить їх влітку. 28 травня міністерка закордонних справ Бельгії Лябіб повідомила, що до 2028 року країна передасть ЗСУ 30 своїх винищувачів F-16.

10 червня Голубцов заявив, що частину винищувачів F-16, які Україна отримає від західних союзників, зберігатимуть на іноземних базах.

Радник Білого дому з питань національної безпеки Салліван заявив, що винищувачі F-16, які США нададуть Києву, будуть розміщені на території України.

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