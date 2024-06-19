Білий дім: F-16, надані ЗСУ Сполученими Штатами, базуватимуться в Україні

Це передбачено безпековою угодою між Україною та США, заявив Салліван

Джейк Салліван (Фото: EPA)

Винищувачі F-16, які США нададуть Києву, будуть розміщені на території України. Про це в інтерв'ю PBS повідомив радник Білого дому з питань національної безпеки Джейк Салліван.

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За його словами, це передбачено двосторонньою безпековою угодою.

"Двостороння безпекова угода, яку підписали президент США Джо Байден і президент Володимир Зеленський, підкріпила цей пункт, що ми хочемо допомогти Україні мати цей потенціал. Це має бути потенціал, який базується в Україні", – сказав Салліван.

13 червня Зеленський повідомив, що безпекова угода, підписана між Україною та США, містить, зокрема, зобов'язання Вашингтона у постачанні Києву "ескадрилій бойових літаків".

"В угоді чітко зазначено, що Америка підтримує зусилля України, спрямовані на перемогу в цій війні. Угода містить положення про передові оборонні системи, як-от Patriot та ескадрильї винищувачів – саме так, у множині, ескадрильї – включно, але не обмежуючись, F-16", – сказав український лідер.

6 травня міністерка оборони Нідерландів повідомила, що країна планує розпочати відправлення винищувачів F-16 до України восени, слідом за Данією, яка поставить їх влітку.

28 травня міністерка закордонних справ Бельгії Лябіб повідомила, що до 2028 року країна передасть ЗСУ 30 своїх винищувачів F-16.

10 червня Голубцов заявив, що частину винищувачів F-16, які Україна отримає від західних союзників, зберігатимуть на іноземних базах.

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