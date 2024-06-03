Україна готова до 60 винищувачів F-16, але зі 120 можуть бути проблеми – аналітик Криволап

Радник голови ОП Михайло Подоляк заявляв, що "оптимальною" є цифра у 100-120 західних бортів

Винищувач F-16 (Ілюстративне фото: Bo Amstrup / EPA)

Україна цілком готова до отримання 60 сучасних західних багатоцільових винищувачів F-16, проте що стосується обслуговування вже 120, то можуть виникнути проблеми з ресурсами та фахівцями. Про це у коментарі LIGA.net заявив авіаційний експерт Костянтин Криволап.

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29 травня радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив у інтерв'ю Reuters, що Україні потрібно щонайменше 60 західних літаків, аби прикрити лінію фронту, а "оптимально" необхідно 100-120 таких бортів.

Криволап зазначив, що треба відштовхуватися не від власних бажань, а від наявних загроз та викликів з боку російських окупантів.

"Справа в чому – проти чого нам треба воювати? Нам треба воювати проти винищувачів-бомбардувальників Су-34 та винищувачів Су-35. Так, [у росіян] є фронтові бомбардувальники Су-24 та винищувачі Су-30 (але, може, лише деякі модифікації останніх). Проте головне – це Су-35 і Су-34", – пояснив він.

За даними аналітика, у росіян залишилося 80-100 Су-35 і десь 70-80 Су-34, і він формулює завдання так: Україні потрібно знищити бомбардувальники Су-34, а Су-35 потрібно відігнати, аби ті не підлітали до української території.

Також, додав експерт, F-16 потрібні для знищення наземних цілей загарбників ракетами AGM-158 JASSM.

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Для обслуговування літаків Україні потрібно співвідношення пілотів до літаків у півтора раза, а краще – у два та три рази більше, аніж бортів, закцентував Криволап.

"Для того, щоб можна було якщо не цілодобово, то збільшити час, який може працювати літак, виконуючи наше завдання", – пояснив він.

Авіаексперт зазначив, що точна кількість українців, які навчаються пілотування та обслуговування F-16, невідома.

Проте аналітик зважив й на інший аспект: літаки Україна отримує як військову допомогу – безкоштовно, водночас обслуговування (зокрема, створення інфраструктури) покладається на український військовий бюджет: "А він дуже у нас обмежений".

Відповідно, стверджує Криволап, Україна не може собі дозволити велику кількість літаків – він припускає, що, можливо, Україні й потрібна кількість у 100-120 західних літаків, проте невідомо, чи є у країни ресурси для такої кількості суден.

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Водночас він зазначив, що конкретні літаки повинні виконувати власні задачі й не на всіх бортах потрібно мати найсучасніші та дорогі ракети та радари: зокрема, якщо цей літак виконує функцію протиповітряної оборони та збиває ракети та дрони-камікадзе Shahed. Враховуючи це, наголошує авіаексперт, потрібна така диференціація літаків залежно від задач.

Проте першу ймовірну партію у 61 літак F-16 аналітик називає "більш-менш зваженою, до якої морально, емоційно, інтелектуально всі готові".

"А якщо ми хочемо там якийсь пропагандистський галас такий підіймати, то тоді ми кажемо: нам треба 120, давайте ще", – додав Криволап.

Проте він визнав, що загалом 120 літаків отримати реально: 100 літаків Україні обіцяють надати північноєвропейські партнери впродовж двох-трьох років, а до того ж 100 літаків списує Японія й 152 – Греція.

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28 травня Бельгія заявила, що передані країною літаки F-16 Україна зможе використовувати тільки на своїй території.

Натомість 30 травня Данія підтвердила, що українські військові зможуть використовувати їхні F-16 для ударів по російських об'єктах.

А вже 3 червня Нідерланди запевнили, що Україна зможе використовувати всі 24 F-16 для ударів по РФ.

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