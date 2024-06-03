Украина готова к 60 истребителям F-16, но со 120 могут быть проблемы – аналитик Криволап

Истребитель F-16 (Иллюстративное фото: Bo Amstrup/EPA)

Украина готова к получению 60 современных западных многоцелевых истребителей F-16, однако с обслуживанием уже 120 могут возникнуть проблемы с ресурсами и специалистами. Об этом в комментарии LIGA.net заявил авиационный эксперт Константин Криволап.

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29 мая советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил в интервью Reuters, что Украине нужно минимум 60 западных самолетов, чтобы прикрыть линию фронта, а "оптимально" необходимо 100-120 таких бортов.

Криволап отметил, что нужно отталкиваться не от собственных желаний, а от угроз и вызовов со стороны российских оккупантов.

"Дело в чем – против чего нам надо воевать? Нам нужно воевать против истребителей-бомбардировщиков Су-34 и истребителей Су-35. Да, [у россиян] есть фронтовые бомбардировщики Су-24 и истребители Су-30 (но, возможно, лишь некоторые модификации последних). Однако главное – это Су-35 и Су-34", – объяснил он.

По данным аналитика, у россиян осталось 80-100 Су-35 и где-то 70-80 Су-34, и он формулирует задачу так: Украине нужно уничтожить бомбардировщики Су-34, а Су-35 нужно отогнать, чтобы те не подлетали к украинской территории.

Также, добавил эксперт, F-16 необходимы для уничтожения наземных целей захватчиков ракетами AGM-158 JASSM.

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Для обслуживания самолетов Украине нужно соотношение пилотов к самолетам в 1,5 раза, а лучше – в 2 и 3 раза больше, чем бортов, акцентировал Криволап.

"Для того чтобы можно было если не круглосуточно, то увеличить время, которое может работать самолет, выполняя наше задание", – пояснил он.

Авиаэксперт отметил, что точное количество украинцев, обучающихся пилотированию и обслуживанию F-16, неизвестно.

Однако аналитик учел и другой аспект: самолеты Украина получает как военную помощь – бесплатно, в то же время обслуживание (в частности, создание инфраструктуры) возлагается на украинский военный бюджет: "А он очень у нас ограничен".

Соответственно, утверждает Криволап, Украина не может себе позволить большое количество самолетов – он предполагает, что возможно Украине и нужное количество в 100-120 западных самолетов, однако неизвестно, есть ли у страны ресурсы для такого количества судов.

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В то же время, он отметил, что конкретные самолеты должны выполнять собственные задачи, и не на всех бортах нужно иметь самые современные и дорогие ракеты и радары: в частности, если этот самолет выполняет функцию противовоздушной обороны – и сбивает ракеты и дроны-камикадзе Shahed. Учитывая это, отмечает авиаэксперт, необходима такая дифференциация самолетов в зависимости от задач.

Однако первую вероятную партию в 61 самолет F-16 аналитик называет "более или менее взвешенной, к которой морально, эмоционально, интеллектуально все готовы".

"А если мы хотим там какую-то пропагандистскую шумиху такой поднимать, то тогда мы говорим: нам нужно 120, давайте еще", – добавил Криволап.

Однако он признал, что всего 120 самолетов получить реально: 100 самолетов Украине обещают предоставить североевропейские партнеры в течение двух-трех лет, а к тому ще еще 100 самолетов списывает Япония и 152 – Греция.

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28 мая Бельгия заявила, что переданные страной самолеты F-16 Украина сможет использовать только на своей территории.

30 мая Дания подтвердила, что украинские военные смогут использовать их F-16 для ударов по российским объектам.

А уже 3 июня Нидерланды заверили, что Украина сможет использовать все 24 F-16 для ударов по РФ.

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