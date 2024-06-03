Україна може бити по Росії всіма 24 нідерландськими F-16, заявила глава Міноборони країни
Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен запевнила, що Україна зможе використовувати всі 24 винищувачі F-16 для ударів по території Росії, коли отримає їх. Про це повідомляє Politico.
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За її словами, Амстердам не обмежуватиме Київ у таких речах, навпаки – намагатимуться надати українським військовим більше можливостей для боротьби з російською агресією.
"Ми лише просимо їх дотримуватися міжнародного права і права на самооборону, як зазначено у Статуті ООН, це означає, що вони будуть використовувати її для ураження військових цілей, які їм необхідні для самооборони", – сказала вона.
- 6 травня глава оборонного відомства Нідерландів повідомила, що її країна планує розпочати передавання F-16 до України восени, слідом за Данією, яка поставить їх влітку.
- 28 травня прем'єр Бельгії заявив, що літаки F-16, передані його державою, ЗСУ зможуть використовувати тільки на українській території.
- 30 травня Данія підтвердила, що українські військові зможуть використовувати їхні F-16 для ударів по російських об'єктах.
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