Глава МЗС Норвегії: Україна має кристально чисте право атакувати Росію зброєю Заходу

Міністр закордонних справ Норвегії вважає, що ЗСУ повинні мати право на відповідь, коли Росія завдає ударів зі свого тилу

Еспен Барт Ейде (Фото: STIAN LYSBERG SOLUM/EPA)

Збройні Сили України повинні мати можливість використовувати західну зброю для ураження військових об'єктів у Росії – це є "кристально чистим правом" держави. Про це заявив міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде в інтерв'ю державному мовнику Nrk.

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Ейде зазначив, що Норвегія має принципову позицію щодо надання Україні відповідного дозволу.

"Ми також вважаємо, що Україна має кристально чисте право згідно з міжнародним правом атакувати Росію всередині Росії в рамках захисту своєї території", – сказав він.

За його словами, накладаючи обмеження на використання західної зброї для ударів по російській території, союзники ускладнюють перемогу України.

Глава МЗС Норвегії пояснив, що такий дозвіл від партнерів є нормальним, оскільки проти України йде війна, й не можна змусити ЗСУ воювати з однією рукою за спиною.

"Якщо на них нападуть російські сили, які знаходяться всередині Росії, тому що вони мають далекобійну зброю, то має бути можливість атакувати їх у відповідь", – висловився міністр.

Конкретної відповіді щодо того, коли чекати на офіційну заяву від Осло, яка дозволятиме Силам оборони використовувати норвезьку зброю для ударів по РФ, Ейде не надав.

"Коли це стосується конкретних умов і умов для конкретних систем озброєння, ми, як і інші країни, будемо обережні, щоб не говорити про це вголос. Зараз війна, і є багато людей, які слідкують за тим, що ми говоримо публічно. Це лінія, яку ми поділяємо з багатьма іншими країнами", – додав він.

15 квітня Ейде повідомив, що у рамках Коаліції винищувачів Норвегія передасть Україні озброєння, яким ЗСУ зможуть бити за лінією фронту.

16 квітня в ОП повідомили, що завершили двосторонні переговори щодо укладення безпекової угоди між Україною та Норвегією - держави підпишуть документ за найближчої нагоди.

30 квітня парламент Норвегії оголосив про виділення Україні додаткових $600 млн – частина грошей піде на посилення ППО.

25 травня генсек НАТО Столтенберг заявив, що Україна повинна мати право завдавати ударів по Росії західною зброєю.

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