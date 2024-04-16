В Офісі президента анонсували безпекову угоду з Норвегією

Документ буде підписаний за найближчої нагоди, повідомили в ОП

Володимир Зеленський та Еспен Барт Ейде (Фото: ОП)

Україна й Норвегія завершили двосторонні переговори щодо укладення угоди про безпекову співпрацю. Про це повідомив Офіс президента за результатами зустрічі українського лідера Володимира Зеленського з міністром закордонних справ Норвегії Еспеном Бартом Ейдом.

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В ОП зазначили, що лідери двох держав підпишуть документ за найближчої нагоди.

На зустрічі Зеленський поінформував главу МЗС Норвегії про поточну безпекову ситуацію в Україні, зокрема про посилення масованих ракетних обстрілів критичної інфраструктури з боку Росії.

Сторони окремо обговорили ситуацію у сфері протиповітряної та протиракетної оборони України, а також обмінялися думками щодо можливих напрямів розширення допомоги з боку Норвегії в цьому питанні.

Президент подякував норвезькій стороні за військову й гуманітарну допомогу на суму близько $7,1 млрд, яку Україна отримує в межах програми імені Нансена на 2023–2027 роки.

12 січня безпековий договір був укладений між президентом Зеленським і британським прем'єром Ріші Сунаком. Повний текст – тут.

16 лютого така угода була підписана главою української держави та канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Повний текст – тут.

17 лютого Зеленський підписав угоду з французьким колегою Макроном. Текст – тут.

3 квітня Зеленський підписав угоду про співпрацю у сфері безпеки з Фінляндією.

11 квітня Україна підписала безпекову угоду з Латвією.

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