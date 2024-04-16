В Офисе президента анонсировали соглашение о безопасности с Норвегией
Украина и Норвегия завершили двусторонние переговоры по заключению соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности. Об этом сообщил Офис президента по результатам встречи украинского лидера Владимира Зеленского с министром иностранных дел Норвегии Эспеном Бартом Эйдом.
В ОП отметили, что лидеры двух государств подпишут документ при ближайшем случае.
На встрече Зеленский проинформировал главу МИД Норвегии о текущей ситуации в сфере безопасности в Украине, в частности об усилении массированных ракетных обстрелов критической инфраструктуры со стороны России.
Стороны отдельно обсудили ситуацию в сфере противовоздушной и противоракетной обороны Украины, а также обменялись мнениями по поводу возможных направлений расширения помощи со стороны Норвегии в этом вопросе.
Президент поблагодарил норвежскую сторону за военную и гуманитарную помощь на сумму около $7,1 млрд, которую Украина получает в рамках программы имени Нансена на 2023-2027 годы.
- 12 января договор в сфере безопасности был заключен между президентом Зеленским и британским премьером Риши Сунаком. Полный текст – здесь.
- 16 февраля такое соглашение было подписано главой украинского государства и канцлером Германии Олафом Шольцом. Полный текст – здесь.
- 17 февраля Зеленский подписал соглашение с французским коллегой Макроном. Текст – здесь.
- 3 апреля Зеленский подписал соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности с Финляндией.
- 11 апреля Украина подписала соглашение о безопасности с Латвией.
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