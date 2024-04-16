В Офисе президента анонсировали соглашение о безопасности с Норвегией

Документ будет подписан при ближайшем случае, сообщили в ОП

Владимир Зеленский и Эспен Барт Эйде (Фото: ОП)

Украина и Норвегия завершили двусторонние переговоры по заключению соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности. Об этом сообщил Офис президента по результатам встречи украинского лидера Владимира Зеленского с министром иностранных дел Норвегии Эспеном Бартом Эйдом.

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В ОП отметили, что лидеры двух государств подпишут документ при ближайшем случае.

На встрече Зеленский проинформировал главу МИД Норвегии о текущей ситуации в сфере безопасности в Украине, в частности об усилении массированных ракетных обстрелов критической инфраструктуры со стороны России.

Стороны отдельно обсудили ситуацию в сфере противовоздушной и противоракетной обороны Украины, а также обменялись мнениями по поводу возможных направлений расширения помощи со стороны Норвегии в этом вопросе.

Президент поблагодарил норвежскую сторону за военную и гуманитарную помощь на сумму около $7,1 млрд, которую Украина получает в рамках программы имени Нансена на 2023-2027 годы.

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