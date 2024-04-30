Норвегія виділить Україні додаткові $600 млн. Частина коштів піде на посилення ППО

Прапор Норвегії (Фото: Depositphotos)

Норвезький парламент підтримав пропозицію уряду збільшити підтримку України у 2024 році на 7 млрд норвезьких крон – понад $600 млн. Про це повідомили у місцевому виданні VG, згодом підтвердив президент Володимир Зеленський.

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Прем’єр-міністр Йонас Гар Стьоре повідомив, що 6 млрд крон з цієї суми підуть в основному на засоби протиповітряної оборони для України, ще мільярд – на гуманітарну підтримку.

Таким чином, загальна сума норвезької допомоги Україні у 2024 році досягне 22 млрд крон.

Зеленський подякував Норвегії за рішення.

"Дуже важливо, що більша частина цих коштів буде спрямована на посилення протиповітряної оборони України, що є нашим найвищим пріоритетом для захисту життя людей. Цінуємо незмінну підтримку з боку Норвегії, розуміння наших нагальних потреб і готовність бути поряд із нами у вирішальний час", – написав президент.

15 квітня 2024 року міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде заявив, що країна обговорює з іншими державами питання щодо забезпечення України більшою кількістю систем протиповітряної оборони Patriot.

Раніше він повідомив, що коаліція винищувачів передасть Україні "значну кількість" літаків F-16, які будуть оснащені найновішим озброєнням та зможуть бити за лінією фронту.

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