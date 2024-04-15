Глава МЗС Норвегії: Нарощуємо виробництво NASAMS і працюємо, щоб Україна мала більше Patriot

Норвезький дипломат зазначив, що його країна обговорює з іншими державами те, яким чином можна забезпечити Україну більшою кількістю Patriot

Еспен Барт Ейде та Дмитро Кулеба (Фото: SERGEY DOLZHENKO / EPA)

Норвегія обговорює з іншим державами питання щодо забезпечення України більшою кількістю систем протиповітряної оборони Patriot. Про це заявив міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде під час спільного брифінгу з українським колегою Дмитром Кулебою.

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Як зазначив норвезький дипломат, одна з пріоритетних тем для України – це ППО.

"Ми дуже гостро усвідомлюємо, після того як Кулеба виступив на саміті НАТО, що Україна зараз сміливо б‘ється і їй потрібно більше техніки", – сказав він.

Дипломат розповів, що наразі Норвегія нарощує виробництво зенітно-ракетних комплексів NASAMS, зауваживши, що є конгломерація країн, яка їх виготовляє.

Також Норвегія обговорює з іншим країнами те, яким чином можна забезпечити Україну більшою кількістю Patriot.

"ППО – це дуже важливо, щоб захистити вашу економіку, енергетичну інфраструктуру, для того щоб захистити ваше населення й підтримати бойовий дух", – наголосив дипломат.

За його словами, підтримка України є важливою для Норвегії та "всіх" демократичних сил у світі.

"Ми маємо робити більше, ми маємо робити краще, щоб Україна перемогла, а Росія програла. І нам потрібно думати, як впевнитися, що Україна зможе втримати свою територію, суверенітет та незалежність", – додав міністр.

6 квітня президент заявив, що Україні потрібно 25 систем протиповітряної оборони Patriot — по шість-вісім батарей у кожній, щоб повністю закрити небо.

10 квітня Боррель сказав, що ЄС робить недостатньо для захисту України, адже європейські армії мають близько 100 батарей Patriot.

11 квітня Дуда заявив, що Польща має запаси ракет до систем протиповітряної оборони радянських зразків і розглядає їх передання Україні.

13 квітня стало відомо, що Німеччина передасть Україні ще один Patriot.

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