Глава МЗС Норвегії: Нарощуємо виробництво NASAMS і працюємо, щоб Україна мала більше Patriot
Норвегія обговорює з іншим державами питання щодо забезпечення України більшою кількістю систем протиповітряної оборони Patriot. Про це заявив міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде під час спільного брифінгу з українським колегою Дмитром Кулебою.
Як зазначив норвезький дипломат, одна з пріоритетних тем для України – це ППО.
"Ми дуже гостро усвідомлюємо, після того як Кулеба виступив на саміті НАТО, що Україна зараз сміливо б‘ється і їй потрібно більше техніки", – сказав він.
Дипломат розповів, що наразі Норвегія нарощує виробництво зенітно-ракетних комплексів NASAMS, зауваживши, що є конгломерація країн, яка їх виготовляє.
Також Норвегія обговорює з іншим країнами те, яким чином можна забезпечити Україну більшою кількістю Patriot.
"ППО – це дуже важливо, щоб захистити вашу економіку, енергетичну інфраструктуру, для того щоб захистити ваше населення й підтримати бойовий дух", – наголосив дипломат.
За його словами, підтримка України є важливою для Норвегії та "всіх" демократичних сил у світі.
"Ми маємо робити більше, ми маємо робити краще, щоб Україна перемогла, а Росія програла. І нам потрібно думати, як впевнитися, що Україна зможе втримати свою територію, суверенітет та незалежність", – додав міністр.
- 6 квітня президент заявив, що Україні потрібно 25 систем протиповітряної оборони Patriot — по шість-вісім батарей у кожній, щоб повністю закрити небо.
- 10 квітня Боррель сказав, що ЄС робить недостатньо для захисту України, адже європейські армії мають близько 100 батарей Patriot.
- 11 квітня Дуда заявив, що Польща має запаси ракет до систем протиповітряної оборони радянських зразків і розглядає їх передання Україні.
- 13 квітня стало відомо, що Німеччина передасть Україні ще один Patriot.
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