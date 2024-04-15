МИД Норвегии: Наращиваем производство NASAMS и работаем, чтобы у ВСУ было больше Patriot

Норвежский дипломат отметил, что его страна обсуждает с другими государствами то, каким образом можно обеспечить Украину большим количеством Patriot

Эспен Барт Эйде и Дмитрий Кулеба (Фото: SERGEY DOLZHENKO / EPA)

Норвегия обсуждает с другими государствами вопросы обеспечения Украины большим количеством систем противовоздушной обороны Patriot. Об этом заявил министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде во время совместного брифинга с украинским коллегой Дмитрием Кулебой.

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Как отметил норвежский дипломат, одна из приоритетных тем для Украины – это ПВО.

"Мы очень остро осознаем, после того как Кулеба выступил на саммите НАТО, что Украина сейчас смело сражается и ей нужно больше техники", – сказал он.

Дипломат рассказал, что в настоящее время Норвегия наращивает производство зенитно-ракетных комплексов NASAMS, заметив, что есть конгломерация производящих их стран.

Также Норвегия обсуждает с другими странами то, как можно обеспечить Украину большим количеством Patriot.

"ПВО – это очень важно, чтобы защитить вашу экономику, энергетическую инфраструктуру, для того чтобы защитить ваше население и поддержать боевой дух", – подчеркнул дипломат.

По его словам, поддержка Украины важна для Норвегии и "всех" демократических сил в мире.

"Мы должны делать больше, мы должны делать лучше, чтобы Украина победила, а Россия проиграла. И нам нужно думать, как убедиться, что Украина сможет удержать свою территорию, суверенитет и независимость", – добавил министр.

6 апреля президент заявил, что Украине нужно 25 систем противовоздушной обороны Patriot по шесть-восемь батарей в каждой, чтобы полностью закрыть небо.

10 апреля Боррель сказал, что ЕС делает недостаточно для защиты Украины, ведь европейские армии имеют около 100 батарей Patriot.

11 апреля Дуда заявил, что Польша имеет запасы ракет к системам противовоздушной обороны советских образцов, и рассматривает их передачу Украине.

13 апреля стало известно, что Германия передаст Украине еще один Patriot.

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