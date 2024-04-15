МИД Норвегии: Наращиваем производство NASAMS и работаем, чтобы у ВСУ было больше Patriot
Норвегия обсуждает с другими государствами вопросы обеспечения Украины большим количеством систем противовоздушной обороны Patriot. Об этом заявил министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде во время совместного брифинга с украинским коллегой Дмитрием Кулебой.
Как отметил норвежский дипломат, одна из приоритетных тем для Украины – это ПВО.
"Мы очень остро осознаем, после того как Кулеба выступил на саммите НАТО, что Украина сейчас смело сражается и ей нужно больше техники", – сказал он.
Дипломат рассказал, что в настоящее время Норвегия наращивает производство зенитно-ракетных комплексов NASAMS, заметив, что есть конгломерация производящих их стран.
Также Норвегия обсуждает с другими странами то, как можно обеспечить Украину большим количеством Patriot.
"ПВО – это очень важно, чтобы защитить вашу экономику, энергетическую инфраструктуру, для того чтобы защитить ваше население и поддержать боевой дух", – подчеркнул дипломат.
По его словам, поддержка Украины важна для Норвегии и "всех" демократических сил в мире.
"Мы должны делать больше, мы должны делать лучше, чтобы Украина победила, а Россия проиграла. И нам нужно думать, как убедиться, что Украина сможет удержать свою территорию, суверенитет и независимость", – добавил министр.
- 6 апреля президент заявил, что Украине нужно 25 систем противовоздушной обороны Patriot по шесть-восемь батарей в каждой, чтобы полностью закрыть небо.
- 10 апреля Боррель сказал, что ЕС делает недостаточно для защиты Украины, ведь европейские армии имеют около 100 батарей Patriot.
- 11 апреля Дуда заявил, что Польша имеет запасы ракет к системам противовоздушной обороны советских образцов, и рассматривает их передачу Украине.
- 13 апреля стало известно, что Германия передаст Украине еще один Patriot.
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