МИД Норвегии: Наращиваем производство NASAMS и работаем, чтобы у ВСУ было больше Patriot
Эспен Барт Эйде и Дмитрий Кулеба (Фото: SERGEY DOLZHENKO / EPA)

Норвегия обсуждает с другими государствами вопросы обеспечения Украины большим количеством систем противовоздушной обороны Patriot. Об этом заявил министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде во время совместного брифинга с украинским коллегой Дмитрием Кулебой.

Как отметил норвежский дипломат, одна из приоритетных тем для Украины – это ПВО.

"Мы очень остро осознаем, после того как Кулеба выступил на саммите НАТО, что Украина сейчас смело сражается и ей нужно больше техники", – сказал он.

Дипломат рассказал, что в настоящее время Норвегия наращивает производство зенитно-ракетных комплексов NASAMS, заметив, что есть конгломерация производящих их стран.

Также Норвегия обсуждает с другими странами то, как можно обеспечить Украину большим количеством Patriot.

"ПВО – это очень важно, чтобы защитить вашу экономику, энергетическую инфраструктуру, для того чтобы защитить ваше население и поддержать боевой дух", – подчеркнул дипломат.

По его словам, поддержка Украины важна для Норвегии и "всех" демократических сил в мире.

"Мы должны делать больше, мы должны делать лучше, чтобы Украина победила, а Россия проиграла. И нам нужно думать, как убедиться, что Украина сможет удержать свою территорию, суверенитет и независимость", – добавил министр.

  • 6 апреля президент заявил, что Украине нужно 25 систем противовоздушной обороны Patriot по шесть-восемь батарей в каждой, чтобы полностью закрыть небо.
  • 10 апреля Боррель сказал, что ЕС делает недостаточно для защиты Украины, ведь европейские армии имеют около 100 батарей Patriot.
  • 11 апреля Дуда заявил, что Польша имеет запасы ракет к системам противовоздушной обороны советских образцов, и рассматривает их передачу Украине.
  • 13 апреля стало известно, что Германия передаст Украине еще один Patriot.

Читайте также: Кулеба определил пять приоритетов работы МИД в 2024-м. Первый – Patriot или SAMP-T

войнапвоPatriotнорвегияNASAMS