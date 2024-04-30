Норвегия выделит Украине дополнительные $600 млн. Часть денег пойдет на усиление ПВО

Флаг Норвегии (Фото: Depositphotos)

Норвежский парламент поддержал предложение правительства увеличить поддержку Украины в 2024 году на 7 млрд норвежских крон – более $600 млн. Об этом сообщили в местном издании VG, впоследствии подтвердил президент Владимир Зеленский.

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Премьер-министр Йонас Гар Стере сообщил, что 6 млрд крон из этой суммы пойдут в основном на средства противовоздушной обороны для Украины, еще миллиард – на гуманитарную поддержку.

Таким образом, общая сумма норвежской помощи Украине в 2024 году достигнет 22 млрд крон.

Зеленский поблагодарил Норвегию за решение.

"Очень важно, что большая часть этих средств будет направлена на усиление противовоздушной обороны Украины, что является нашим высоким приоритетом для защиты жизни людей. Ценим неизменную поддержку со стороны Норвегии, понимание наших насущных потребностей и готовность быть рядом с нами в решающее время", – написал президент.

15 апреля 2024 года министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде заявил, что страна обсуждает с другими государствами вопросы обеспечения Украины большим количеством систем противовоздушной обороны Patriot.

Ранее он сообщил, что коалиция истребителей передаст Украине "значительное количество" самолетов F-16, которые будут оснащены новейшим вооружением и смогут бить по линии фронта.

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