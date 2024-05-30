Глава МИД Норвегии: Украина имеет кристально чистое право атаковать Россию оружием Запада

Министр иностранных дел Норвегии считает, что ВСУ должны иметь право на ответ, когда Россия наносит удары со своего тыла

Эспен Барт Эйде (Фото: STIAN LYSBERG SOLUM/EPA)

У Вооруженных Сил Украины должна быть возможность использовать западное оружие для поражения военных объектов в России – это "кристально чистое право" страны. Об этом заявил министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде в интервью государственному вещателю Nrk.

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Эйде отметил, что Норвегия занимает принципиальную позицию в вопросе предоставления Украине такого разрешения.

"Мы также считаем, что Украина имеет кристально чистое право согласно международному праву атаковать Россию внутри России в рамках защиты своей территории", – сказал он.

По его словам, накладывая ограничения на использование западного оружия для ударов по российской территории, союзники усложняют победу Украины.

Глава МИД Норвегии объяснил, что такое разрешение от партнеров является нормальным, потому что против Украины идет война, и нельзя заставить ВСУ воевать с одной рукой за спиной.

"Если на них нападут российские силы, которые находятся внутри России, потому что они имеют дальнобойное оружие, то должна быть возможность атаковать их в ответ", – высказался министр.

Конкретного ответа на то, когда ждать официального заявления от Осло, которое разрешит Силам обороны использовать норвежское оружие для ударов по РФ, Эйде не дал.

"Когда это касается конкретных условий и условий для конкретных систем вооружения, мы, как и другие страны, будем осторожны, чтобы не говорить об этом вслух. Сейчас война, и есть много людей, которые следят за тем, что мы говорим публично. Это линия, которую мы разделяем со многими другими странами", – добавил он.

15 апреля Эйде сообщил, что в рамках Коалиции истребителей Норвегия передаст Украине вооружение, которым ВСУ смогут бить за линией фронта.

16 апреля в ОП сообщили, что завершили двусторонние переговоры по заключению соглашения по безопасности между Украиной и Норвегией – страны подпишут документ при первой возможности.

30 апреля парламент Норвегии объявил о выделении Украине дополнительных $600 млн – часть денег пойдет на усиление ПВО.

25 мая генсек НАТО Столтенберг заявил, что Украина должна иметь право наносить удары по России западным оружием.

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