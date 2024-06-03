Украина может бить по России всеми 24 нидерландскими F-16, заявила глава Минобороны страны

Кайса Оллонгрен заявила, что ее страна не будет вводить ограничений для Украины

Кайса Оллонгрен (Фото: Facebook)

Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заверила, что Украина сможет использовать все 24 истребителя F-16 для ударов по территории России, когда получит их. Об этом сообщает Politico.

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По ее словам, Амстердам не будет ограничивать Киев в таких вещах, наоборот – постараются предоставить украинским военным больше возможностей для борьбы с российской агрессией.

"Мы лишь просим их соблюдать международное право и право на самооборону, как указано в Уставе ООН, что означает, что они будут использовать ее для поражения военных целей, которые им необходимы для самообороны", – сказала она.

6 мая глава оборонного ведомства Нидерландов сообщила, что ее страна планирует начать отправку F-16 в Украину осенью, вслед за Данией, которая поставит их летом.

28 мая премьер Бельгии заявил, что самолеты F-16, переданные его государством, ВСУ смогут использовать только на украинской территории.

30 мая Дания подтвердила, что украинские военные смогут использовать их F-16 для ударов по российским объектам.

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