Україна може використовувати F-16 та іншу збою лише на своїй території — прем'єр Бельгії

Прем'єр Бельгії акцентував, що ці умови прописані в українсько-бельгійській безпековій угоді

Прем'єр-міністр Бельгії Александр де Кроо (Фото: EPA)

Прем'єр-міністр Бельгії Александр де Кроо заявив, що 30 літаків F-16, які країна зобов’язалася передати Україні, можна буде використовувати тільки на українській території. Те саме стосується й іншого озброєння, яке передбачене безпековою угодою. Про це він заявив під час спільної пресконференції з президентом Володимиром Зеленським.

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"Усе, що входить у нашу угоду, українські Збройні сили можуть використовувати на українській території", — наголосив де Кроо.

Він акцентував, що ці умови прописані в українсько-бельгійській безпековій угоді.

28 травня Україна та Бельгія уклали угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку, її підписали президент Зеленський та прем'єр-міністр королівства Александр де Кроо.

Цього ж дня стало відомо, що Бельгія передасть 30 своїх винищувачів F-16 в Україну до 2028 року: перші літаки мають бути поставлені вже до кінця 2024-го.

25 травня політик від німецької партії "Зелених" Антон Хофрайтер повідомив, що у парламенті звернулися до канцлера Шольца, аби дозволити України бити по території Росії західною зброєю. Депутати вважають, що у цьому випадку йдеться про самооборону.

Але 26 травня стало відомо, що Шольц проти використання Україною західної зброї для ударів по території Росії: каже, що існують "чіткі правила" щодо постачання німецької зброї Україні.

3 травня глава МЗС Британії Кемерон заявив, що ЗСУ мають право бити по об'єктах РФ зброєю, наданою його країною.

15 травня держсекретар США заявив, що Штати не заохочують ударів по території РФ, але Україна повинна сама вирішувати, що робити. 17 травня Пентагон повідомив, що Вашингтон не змінив позиції щодо заборони застосування американської зброї для ударів по Росії.

21 травня група конгресменів США від обох партій звернулася до глави Пентагону – просить дозволити Україні використовувати західне озброєння для ударів по території РФ.

25 травня МЗС Польщі заявило, що країна підтримує удари України по військових об’єктах на території Росії.

26 травня стало відомо, що Швеція вважає, що Україна має право вести воєнні дії на території Росії, якщо вони не порушують закони війни.

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