Украина может использовать F-16 и другой сбой только на своей территории – премьер Бельгии

Премьер Бельгии акцентировал, что эти условия прописаны в украинско-бельгийском соглашении о безопасности

Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо (Фото: EPA)

Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо заявил, что 30 самолетов F-16, которые страна обязалась передать Украине, можно будет использовать только на украинской территории. То же касается и другого вооружения, которое предусмотрено соглашением по безопасности. Об этом он заявил во время совместной пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским.

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"Все, что входит в наше соглашение, украинские Вооруженные силы могут использовать на украинской территории", – отметил де Кроо.

Он акцентировал, что эти условия прописаны в украинско-бельгийском договоре безопасности.

28 мая Украина и Бельгия заключили соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочную поддержку, его подписали президент Зеленский и премьер-министр королевства Александр де Кроо.

В этот же день стало известно, что Бельгия передаст 30 истребителей F-16 в Украину до 2028 года: первые самолеты должны быть поставлены уже к концу 2024-го.

25 мая политик от немецкой партии "Зеленых" Антон Хофрайтер сообщил, что в парламенте обратились к канцлеру Шольцу , чтобы разрешить Украине бить по территории России западным оружием. Депутаты считают, что в данном случае речь идет о самообороне.

Но 26 мая стало известно, что Шольц против использования Украиной западного оружия для ударов по территории России: говорит, что существуют "четкие правила" по поставкам немецкого оружия Украине.

3 мая глава МИД Британии Кэмерон заявил, что ВСУ имеют право бить по объектам РФ оружием, предоставленным его страной.

15 мая госсекретарь США заявил, что Штаты не поощряют удары по территории РФ, но Украина должна сама решать, что делать. 17 мая Пентагон сообщил, что Вашингтон не изменил позиции по запрету применения американского оружия для ударов по России.

21 мая группа конгрессменов США от обеих партий обратилась к главе Пентагона – просит разрешить Украине использовать западное вооружение для ударов по территории РФ.

25 мая МИД Польши заявил, что страна поддерживает удары Украины по военным объектам на территории России.

26 мая стало известно, что Швеция считает, что Украина вправе вести военные действия на территории России, если они не нарушают законы войны.

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