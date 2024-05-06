Нідерланди планують постачати F-16 Україні з осені, після Данії – міністерка оборони
Нідерланди планують розпочати відправлення винищувачів F-16 до України восени, слідом за Данією, котра поставить їх влітку. Про це заявила міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен на спільному брифінгу зі своїм литовським колегою у Вільнюсі, передає місцеве ЗМІ Delfi.
За її словами, у країн-партнерів "все розписано" за проєктом, котрий передбачає навчання українських пілотів, підготовку допоміжного персоналу та передання літаків.
Зокрема, до плану входить і навчальний центр у Румунії, де партнери допомагають розпочати навчання українців, пояснила посадовиця.
Оллонгрен зазначила, що наразі українські пілоти проходять навчання у Данії, США та інших країнах.
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"І якщо нам вдасться втриматися на цьому шляху, а Україна все буде працювати, зрозуміло, в їхній власній країні, то перші літаки будуть поставлені Данією вже цього літа. І ми сподіваємось взяти участь у постачаннях з осені з нашими F-16", – сказала вона.
Раніше нідерландська міністерка заявила про плани передати Україні 24 винищувачі F-16.
У квітні посол Данії в Україні анонсував, що постачання F-16 від цієї держави
- 1 березня 2024 року тодішній речник командування Повітряних сил повідомляв, що українські льотчики вже відпрацьовують завдання ударів по повітряних і наземних цілях на винищувачах F-16, тренують тактичні прийоми.
- 18 березня Румунія погодила навчання 50 українських пілотів на винищувачах F-16 у навчальному центрі на авіабазі Фетешті.
- 29 березня бельгійський уряд схвалив виділення Україні близько 100 млн євро в межах "авіаційної коаліції": кошти підуть на обслуговування винищувачів F-16.
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