Нідерланди планують постачати F-16 Україні з осені, після Данії – міністерка оборони

F-16 (Ілюстративне фото: Вікіпедія)

Нідерланди планують розпочати відправлення винищувачів F-16 до України восени, слідом за Данією, котра поставить їх влітку. Про це заявила міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен на спільному брифінгу зі своїм литовським колегою у Вільнюсі, передає місцеве ЗМІ Delfi.

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За її словами, у країн-партнерів "все розписано" за проєктом, котрий передбачає навчання українських пілотів, підготовку допоміжного персоналу та передання літаків.

Зокрема, до плану входить і навчальний центр у Румунії, де партнери допомагають розпочати навчання українців, пояснила посадовиця.

Оллонгрен зазначила, що наразі українські пілоти проходять навчання у Данії, США та інших країнах.

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"І якщо нам вдасться втриматися на цьому шляху, а Україна все буде працювати, зрозуміло, в їхній власній країні, то перші літаки будуть поставлені Данією вже цього літа. І ми сподіваємось взяти участь у постачаннях з осені з нашими F-16", – сказала вона.

Раніше нідерландська міністерка заявила про плани передати Україні 24 винищувачі F-16.

У квітні посол Данії в Україні анонсував, що постачання F-16 від цієї держави "точно буде влітку".

1 березня 2024 року тодішній речник командування Повітряних сил повідомляв, що українські льотчики вже відпрацьовують завдання ударів по повітряних і наземних цілях на винищувачах F-16, тренують тактичні прийоми.

18 березня Румунія погодила навчання 50 українських пілотів на винищувачах F-16 у навчальному центрі на авіабазі Фетешті.

29 березня бельгійський уряд схвалив виділення Україні близько 100 млн євро в межах "авіаційної коаліції": кошти підуть на обслуговування винищувачів F-16.

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