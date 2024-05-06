Нидерланды планируют поставлять F-16 Украине с осени, после Дании – министр обороны

F-16 (Иллюстративное фото: Википедия)

Нидерланды планируют начать отправку истребителей F-16 в Украину осенью, вслед за Данией, которая поставит их летом. Об этом заявила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен на совместном брифинге со своим литовским коллегой в Вильнюсе, передает местное СМИ Delfi.

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По ее словам, у стран-партнеров "все расписано" по проекту, предусматривающему обучение украинских пилотов, подготовку обслуживающего персонала и передачу самолетов.

В частности, в план входит и учебный центр в Румынии, где партнеры помогают начать обучение украинцев, пояснила чиновница.

Оллонгрен отметила, что в настоящее время украинские пилоты проходят обучение в Дании, США и других странах.

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"И если нам удастся удержаться на этом пути, а у Украины все будет работать, разумеется, в их собственной стране, то первые самолеты будут поставлены Данией уже этим летом. И мы надеемся принять участие в поставках с осени с нашими F-16", – сказала она.

Ранее нидерландский министр заявила о планах передать Украине 24 истребителя F-16.

В апреле посол Дании в Украине анонсировал, что поставки F-16 от этого государства "точно будет летом".

1 марта 2024 тогдашний спикер командования Воздушных сил сообщал, что украинские летчики уже отрабатывают нанесение ударов по воздушным и наземным целям на истребителях F-16, тренируют тактические приемы.

18 марта Румыния согласовала обучение 50 украинских пилотов на истребителях F-16 в учебном центре на авиабазе Фетешти.

29 марта бельгийское правительство одобрило выделение Украине около 100 млн евро в рамках "авиационной коалиции": средства пойдут на обслуживание истребителей F-16.

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