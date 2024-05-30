Данія не проти, щоб Україна атакувала переданими нею F-16 військові цілі в Росії

F-16 (Ілюстративне фото: Depositphotos)

Данія не проти використання Силами оборони винищувачів F-16 проти військових цілей на території Росії. Про це заявила прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен в коментарі данському державному каналу TV 2.

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"Вони можуть використати те, що ми пожертвували Україні, також за межами України, тобто проти російських цілей, якщо це відповідає міжнародному праву", – сказала прем’єрка Данії.

Вона нагадала слова генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, який "дуже чітко заявив" у цьому питанні, що "це в межах правил".

Генсек Альянсу казав, що Україна має право захищатись, зокрема і завдавати ударів по цілях на території Росії.

Як повідомляє Укрінформ, аналогічну думку у Брюсселі під час спілкування з пресою перед початком Ради міністрів ЄС із зовнішніх відносин висловив і міністр закордонних справ Данії Ларс Люкке Расмуссен.

"Коротка відповідь: так (щодо можливості завдання ударів винищувачами F-16 по території РФ. – Ред.). Це не нова позиція, це частина нашого внеску (військової допомоги. – Ред.). Коли ми обговорювали це з нашим Комітетом із закордонних справ у парламенті Данії, ми про це дуже чітко заявляли від самого початку: що це частина самооборони, що також, ймовірно, [потребуватиме] атакувати військові об’єкти на території Росії", – сказав він.

13 травня прем'єрка Данії Метте Фредеріксен оголосила, що перші винищувачі F-16 від країни будуть у розпорядженні ЗСУ вже у найближчі місяці.

16 травня Данія оголосила про новий пакет військової допомоги для України на $815 млн.

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