Данія оголосила про новий пакет військової допомоги для України на $815 млн

Данія вивчає можливості для інвестицій в оборонну промисловість України, зазначив Расмуссен

Ларс Люкке Расмуссен (Фото: Ida Marie Odgaard/EPA)

Міністр закордонних справ Данії Ларс Люкке Расмуссен оголосив про новий пакет військової допомоги для Збройних Сил України на суму 5,6 млрд крон, що еквівалентно $815 млн. Про це повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ Данії.

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Расмуссен зазначив, що пакет допомоги спрямований на зміцнення протиповітряної оборони України та артилерії.

"Данія також вивчає можливості для інвестицій в українську оборонну промисловість. Данія вірить в Україну", – наводить слова міністра пресслужба зовнішньополітичного відомства.

22 лютого Данія оголосила про пакет допомоги Україні на 228 млн євро. Він містив артснаряди, боєприпаси для систем ППО, техніку для розмінування та безпілотники.

23 лютого Україна і Данія підписали безпекову угоду. Повний текст документа LIGA.net публікувала тут.

публікувала тут. 25 квітня стало відомо, що Данія збільшить фінансування Фонду підтримки України, в межах якого Київ отримує військову допомогу, на 590 млн євро.

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