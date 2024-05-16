Данія оголосила про новий пакет військової допомоги для України на $815 млн
Міністр закордонних справ Данії Ларс Люкке Расмуссен оголосив про новий пакет військової допомоги для Збройних Сил України на суму 5,6 млрд крон, що еквівалентно $815 млн. Про це повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ Данії.
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Расмуссен зазначив, що пакет допомоги спрямований на зміцнення протиповітряної оборони України та артилерії.
"Данія також вивчає можливості для інвестицій в українську оборонну промисловість. Данія вірить в Україну", – наводить слова міністра пресслужба зовнішньополітичного відомства.
- 22 лютого Данія оголосила про пакет допомоги Україні на 228 млн євро. Він містив артснаряди, боєприпаси для систем ППО, техніку для розмінування та безпілотники.
- 23 лютого Україна і Данія підписали безпекову угоду. Повний текст документа LIGA.net публікувала тут.
- 25 квітня стало відомо, що Данія збільшить фінансування Фонду підтримки України, в межах якого Київ отримує військову допомогу, на 590 млн євро.
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