Данія додатково виділить 600 млн євро на допомогу Україні у 2024 році
Данія збільшить фінансування Фонду підтримки України, в межах якого Київ отримує військову допомогу, на 4,4 млрд данських крон (понад 590 млн євро). Про це повідомило Міністерство оборони країни.
За інформацією оборонного відомства, більшість коштів, які Данія передбачила для допомоги Україні на цей рік, вже закінчувалася. Але існувала потреба у подальшій військовій підтримці, тому уряд країни та парламентські партії домовились про виділення додаткових коштів.
"Від початку війни Данія була однією з найактивніших країн-донорів. Ми повинні залишатися такими й надалі, і тому я радий, що переважна більшість партій у Фолькетингу підтримує нас у наданні ще 4,4 млрд крон до фонду на військову підтримку України у 2024 році", – сказав міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен.
Метою Фонду підтримки України є надання прямої військової допомоги у вигляді озброєння, військової техніки, а також фінансування навчання українських військових. Сюди входить, зокрема, закупівля техніки та озброєння з метою пожертвувань Україні.
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