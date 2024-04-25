Данія додатково виділить 600 млн євро на допомогу Україні у 2024 році

Троельс Лунд Поульсен (Фото: Liselotte Sabroe/EPA)

Данія збільшить фінансування Фонду підтримки України, в межах якого Київ отримує військову допомогу, на 4,4 млрд данських крон (понад 590 млн євро). Про це повідомило Міністерство оборони країни.

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За інформацією оборонного відомства, більшість коштів, які Данія передбачила для допомоги Україні на цей рік, вже закінчувалася. Але існувала потреба у подальшій військовій підтримці, тому уряд країни та парламентські партії домовились про виділення додаткових коштів.

"Від початку війни Данія була однією з найактивніших країн-донорів. Ми повинні залишатися такими й надалі, і тому я радий, що переважна більшість партій у Фолькетингу підтримує нас у наданні ще 4,4 млрд крон до фонду на військову підтримку України у 2024 році", – сказав міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен.

Метою Фонду підтримки України є надання прямої військової допомоги у вигляді озброєння, військової техніки, а також фінансування навчання українських військових. Сюди входить, зокрема, закупівля техніки та озброєння з метою пожертвувань Україні.