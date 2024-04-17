Данія оголосила про новий пакет військової допомоги Україні на 295 млн євро

Троельс Лунд Поульсен (Фото: ЕРА, Ida Marie Odgaard)

Данія виділяє Україні черговий пакет військової допомоги Україні на суму майже 295 млн євро. Міністерство оборони країни повідомило, що кошти підуть на розвиток морського потенціалу Збройних Сил України, безпілотники, снаряди та виробництво запчастин ракет.

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Зазначається, що 295 млн євро спрямують зокрема для придбання та передання Україні зброї та боєприпасів, безпілотників, виробництва ракетних деталей у співпраці з Нідерландами та Чехією, а також на значну допомогу у морській сфері.

"У березні я відвідав низку українських підприємств оборонної промисловості в Києві, і стало зрозумілим, що є великий потенціал для майбутньої співпраці, яка може постачати необхідне обладнання в Україну, що допоможе змінити ситуацію на полі бою", – сказав глава Міноборони Данії Троельс Лунд Поульсен.

22 лютого Данія оголосила про пакет допомоги Україні на 228 млн євро. Він містив артснаряди, боєприпаси для систем ППО, техніку для розмінування та безпілотники.

23 лютого Україна і Данія підписали безпекову угоду. Повний текст опублікованого документа LIGA.net публікувала тут.

публікувала тут. 12 березня Данія оголосила про новий пакет допомоги Україні на $337 млн, до якого увійшли артилерійські установки, снаряди, міномети та боєприпаси до них.

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