Дания объявила о новом пакете военной помощи Украине на €295 млн

Троэльс Лунд Поульсен (Фото: ERA, Ida Marie Odgaard)

Дания выделяет Украине очередной пакет военной помощи Украине на сумму около €295 млн. Министерство обороны страны сообщило, что средства пойдут на развитие морского потенциала Вооруженных Сил Украины, беспилотники, снаряды и производство запчастей ракет.

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Отмечается, что €295 млн будут направлены в частности для приобретения и передачи Украине оружия и боеприпасов, беспилотников, производства ракетных деталей в сотрудничестве с Нидерландами и Чехией, а также на значительную помощь в морской сфере.

"В марте я посетил ряд украинских предприятий оборонной промышленности в Киеве, и стало ясно, что есть большой потенциал для будущего сотрудничества, которое может поставлять необходимое оборудование в Украину, что поможет изменить ситуацию на поле боя", – сказал глава Минобороны Дании Троэльс Лунд Поульсен.

22 февраля Дания объявила о пакете помощи Украине на 228 млн евро. Он включал в себя артснаряды, боеприпасы для систем ПВО, технику для разминирования и беспилотники.

23 февраля Украина и Дания подписали соглашение о безопасности. Полный текст опубликованного документа LIGA.net публиковала здесь.

публиковала здесь. 12 марта Дания объявила о новом пакете помощи Украине на $337 млн, в который вошли артиллерийские установки, снаряды, минометы и их боеприпасы.

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