Министр обороны Дании о помощи Украине: Через два-три года Западу будет поздно просыпаться

Троэльс Лунд Поульсен призвал западных союзников делать как можно больше для помощи Украине уже сегодня

Троэльс Лунд Поульсен (Фото: ЕРА)

Западные союзники сегодня должны делать больше для помощи Украине, иначе через условные два-три года будет поздно. Такое мнение на Киевском форуме высказал министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен.

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"Россия не остановится и пойдет дальше. Если сегодня мы не будем действовать, завтра будет поздно. Сегодня ключевой фактор – это фактор времени. Через два-три года будет уже поздно "просыпаться" всем другим странам", – сказал он.

Лунд Поульсен отметил, что страны НАТО должны работать на долгосрочную перспективу, поскольку российская агрессия касается не только Украины.

Вместе с тем он назвал "скандалом", что страны Альянса не могут производить "достаточного количества боеприпасов", и призвал союзников ускорить инвестиции в безопасность.

18 декабря 2023 стало известно, что Швеция и Дания договорились купить для Украины около 20 БМП CV90 на $191,5 млн.

22 февраля 2024 года Минобороны Дании анонсировало новый пакет военной помощи Украине на 228 млн евро.

23 февраля Украина подписала соглашение о безопасности с Данией. Полный текст – здесь.

12 марта Дания объявила о новом пакете военной помощи для Украины на $337 млн, в него вошли самоходные артиллерийские установки и снаряды.

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