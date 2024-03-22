Міністр оборони Данії про допомогу Україні: Через два-три роки Заходу буде пізно прокидатися
Троельс Лунд Поульсен (Фото: ЕРА)

Західні союзники сьогодні мають робити більше для допомоги Україні, інакше через умовні два-три роки буде пізно. Таку думку на Київському безпековому форумі висловив міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен.

"Росія не зупиниться і піде далі. Якщо сьогодні ми не діятимемо, завтра буде пізно. Сьогодні ключовий фактор — це фактор часу. Через два-три роки буде вже пізно "прокидатися" всім іншим країнам", – сказав він.

Лунд Поульсен зазначив, що країни НАТО мають працювати на довгострокову перспективу, оскільки "російська агресія стосується не тільки України".

Разом з тим він назвав "скандалом" те, що країни Альянсу не можуть виробляти "достатньої кількості боєприпасів", і закликав союзників прискорити інвестиції у безпеку.

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