Міністр оборони Данії про допомогу Україні: Через два-три роки Заходу буде пізно прокидатися

Троельс Лунд Поульсен закликав західних союзників робити якомога більше для допомоги України вже сьогодні

Троельс Лунд Поульсен (Фото: ЕРА)

Західні союзники сьогодні мають робити більше для допомоги Україні, інакше через умовні два-три роки буде пізно. Таку думку на Київському безпековому форумі висловив міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен.

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"Росія не зупиниться і піде далі. Якщо сьогодні ми не діятимемо, завтра буде пізно. Сьогодні ключовий фактор — це фактор часу. Через два-три роки буде вже пізно "прокидатися" всім іншим країнам", – сказав він.

Лунд Поульсен зазначив, що країни НАТО мають працювати на довгострокову перспективу, оскільки "російська агресія стосується не тільки України".

Разом з тим він назвав "скандалом" те, що країни Альянсу не можуть виробляти "достатньої кількості боєприпасів", і закликав союзників прискорити інвестиції у безпеку.

18 грудня 2023 року стало відомо, що Швеція та Данія домовилися купити для України близько 20 БМП CV90 на $191,5 млн.

22 лютого 2024 року Міноборони Данії анонсувало новий пакет військової допомоги Україні на 228 млн євро.

23 лютого Україна підписала безпекову угоду з Данією. Повний текст – тут.

12 березня Данія оголосила про новий пакет військової допомоги для України на $337 млн, в нього увійшли самохідні артилерійські установки та снаряди.

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