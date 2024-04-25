Дания дополнительно выделит 600 млн евро на помощь Украине в 2024 году

Троэльс Лунд Поульсен (Фото: Liselotte Sabroe/EPA)

Дания увеличит финансирование Фонда поддержки Украины, в рамках которого Киев получает военную помощь, на 4,4 млрд датских крон (более 590 млн евро). Об этом сообщило Министерство обороны страны.

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По информации оборонного ведомства, большинство средств, которые Дания предусмотрела для помощи Украине на этот год, уже истекало. Но была необходимость в дальнейшей военной поддержке, поэтому правительство страны и парламентские партии договорились о выделении дополнительных средств.

"С начала войны Дания была одной из самых активных стран-доноров. Мы должны оставаться такими и дальше, и поэтому я рад, что подавляющее большинство партий в Фолькетинге поддерживает нас в предоставлении еще 4,4 млрд крон в фонд на военную поддержку Украины в 2024 году ", – сказал министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен.

Целью Фонда поддержки Украины является предоставление прямой военной помощи в виде вооружения, военной техники, а также финансирование обучения украинских военных. Сюда входит, в частности, закупка техники и вооружения для пожертвований Украине.