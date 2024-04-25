Дания дополнительно выделит 600 млн евро на помощь Украине в 2024 году
Дания увеличит финансирование Фонда поддержки Украины, в рамках которого Киев получает военную помощь, на 4,4 млрд датских крон (более 590 млн евро). Об этом сообщило Министерство обороны страны.
По информации оборонного ведомства, большинство средств, которые Дания предусмотрела для помощи Украине на этот год, уже истекало. Но была необходимость в дальнейшей военной поддержке, поэтому правительство страны и парламентские партии договорились о выделении дополнительных средств.
"С начала войны Дания была одной из самых активных стран-доноров. Мы должны оставаться такими и дальше, и поэтому я рад, что подавляющее большинство партий в Фолькетинге поддерживает нас в предоставлении еще 4,4 млрд крон в фонд на военную поддержку Украины в 2024 году ", – сказал министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен.
Целью Фонда поддержки Украины является предоставление прямой военной помощи в виде вооружения, военной техники, а также финансирование обучения украинских военных. Сюда входит, в частности, закупка техники и вооружения для пожертвований Украине.
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