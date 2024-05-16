Дания объявила о новом пакете военной помощи для Украины на $815 млн

Ларс Люкке Расмуссен (Фото: Ida Marie Odgaard/EPA)

Министр иностранных дел Дании Ларс Люкке Расмуссен объявил о новом пакете военной помощи для Вооруженных Сил Украины на сумму 5,6 млрд крон, что эквивалентно $815 млн. Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Дании.

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Расмуссен отметил, что пакет помощи направлен на укрепление противовоздушной обороны Украины и артиллерии.

"Дания также изучает возможности для инвестиций в украинскую оборонную промышленность. Дания верит в Украину", – приводит слова министра пресс-служба внешнеполитического ведомства.

22 февраля Дания объявила о пакете помощи Украине на 228 млн евро. Он содержал артснаряды, боеприпасы для систем ПВО, технику разминирования и беспилотники.

23 февраля Украина и Дания подписали соглашение о безопасности. Полный текст документа LIGA.net публиковала здесь.

публиковала здесь. 25 апреля стало известно, что Дания увеличит финансирование Фонда поддержки Украины, в рамках которого Киев получает военную помощь, на 590 млн евро.

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