Дания не против, чтобы Украина атаковала переданными ею F-16 военные цели в России
Дания не против использования Силами обороны истребителей F-16 против военных целей на территории России. Об этом заявила премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен в комментарии датскому государственному каналу TV 2.
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"Они могут использовать то, что мы пожертвовали Украине, также за пределами Украины, то есть против российских целей, если это соответствует международному праву", – сказала премьер Дании.
Она напомнила слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, который "очень четко заявил" в этом вопросе, что "это в рамках правил".
Генсек Альянса говорил, что Украина имеет право защищаться, в том числе и наносить удары по целям на территории России.
Как сообщает Укринформ, аналогичное мнение в Брюсселе во время общения с прессой перед началом Совета министров ЕС по внешним отношениям высказал и министр иностранных дел Дании Ларс Люкке Расмуссен.
"Краткий ответ: да (о возможности нанесения ударов истребителями F-16 по территории РФ. – Ред.). Это не новая позиция, это часть нашего вклада (военной помощи. – Ред.). Когда мы обсуждали это с нашим Комитетом по иностранным делам в парламенте Дании, мы об этом очень четко заявляли с самого начала: что это часть самообороны, которая также, вероятно, [необходима будет] для атак военных объектов на территории России", – сказал он.
- 13 мая премьер Дании Мэтте Фредериксен объявила, что первые истребители F-16 от страны будут в распоряжении ВСУ уже в ближайшие месяцы.
- 16 мая Дания объявила о новом пакете военной помощи для Украины на $815 млн.
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