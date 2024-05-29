У Зеленського заявили, що для прикриття фронту потрібно щонайменше 60 західних літаків

Українські пілоти перебувають на завершальній стадії навчання на літаках

F-16 (Ілюстративне фото: EPA)

Україні потрібно щонайменше 60 західних літаків, щоб прикрити лінію фронту, "оптимально" треба 100-120 таких бортів. Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю Bloomberg.

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Він зазначив, що авіація має вирішальне значення, і Києву потрібні щонайменше 60 західних винищувачів, щоб прикрити лінію фронту, подовжену після російського вторгнення на Харківщину на 70 кілометрів з 1200 км.

Подоляк заявив, що 100-120 західних літаків для України було б "оптимальною" кількістю, з урахуванням лінії зіткнення та інтенсивності боїв.

Радник зазначив, що українські пілоти перебувають на завершальній стадії навчання на західних літаках.

6 травня міністерка оборони Нідерландів повідомила, що країна планує розпочати відправлення винищувачів F-16 до України восени, слідом за Данією, яка поставить їх влітку.

7 травня речник ПС Ілля Євлаш заявив, що українські пілоти разом з інженерами продовжують навчання на винищувачах F-16 на постійній основі. 24 травня перша група бойових пілотів з України завершила навчання на F-16, яке проходило в США.

28 травня Бельгія повідомила, що загалом до 2028 року надасть Україні 30 F-16, а перші літаки надійдуть цього року.

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